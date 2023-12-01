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Жильё в Vathy, Греция

4 объекта найдено
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings в Вати, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings
Вати, Греция
Комнаты 1
Площадь 422 м²
Количество этажей 1
Коттедж находится в стадии строительства. Состоит из трех этажей, два первых этажа по 192 кв…
€240,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Вафи, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Вафи, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
€380,000
в месяц
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Вафи, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Вафи, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€500,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Вафи, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Вафи, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,50 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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