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Виллы в Циливи, Греция

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1 объект найдено
Вилла 11 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Циливи, Греция
Вилла 11 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Циливи, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
€3,20 млн
Realting.com
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