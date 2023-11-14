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Коммерческая недвижимость в Циливи, Греция

2 объекта найдено
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Циливи, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Циливи, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 1
Гостиница находится в поселке Циливи на юго-восточном побережье острова Закинф. Комплекс сос…
€1,50 млн
Отель 1 комната с furnishings в Ванато, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Ванато, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажное гостиничное здание площадью в 240 кв.м в поселке Мариней…
€500,000
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