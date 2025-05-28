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Виллы с видом на море в Thira Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Imerovigli, Греция
Вилла
Imerovigli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Наш новый проект, расположенный в Месарии, состоит из двадцати пяти отдельных вилл с частным…
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Параметры недвижимости в Thira Municipal Unit, Греция

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