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Земельные участки в Фессалии и Центральной Греции, Греция

231 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Neos Panteleimonas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 518 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€230,000
Земельные участки в Лептокарья, Греция
Земельные участки
Лептокарья, Греция
EXCLUSIVE for sale: Plot in an excellent location opposite LIDL in Leptokarya, Greece. T…
€163,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 301 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
€110,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4460 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
€160,000
Земельные участки 1 комната в Паралия Агия Аннас, Греция
Земельные участки 1 комната
Паралия Агия Аннас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на острове Эвия. На территории земельный уча…
€95,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 5 048 м²
Участок площадью 5048 кв. М расположен в окрестностях деревни Метаморфоси в 1 км от пляжа. С…
€60,000
Земельные участки 1 комната в Камена-Вурла, Греция
Земельные участки 1 комната
Камена-Вурла, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен в Камена Вурла
€500,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
€450,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 388 м²
Земля составляет 388 кв. Метров и расположена в пригороде деревни Метаморфоси в копексе для …
€56,000
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 325 кв.м в предгорном живописном поселке Олимпийской Ри…
€140,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Achladias, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Achladias, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 042 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4042 кв.м. в регионе Спорады. На территории с возможнос…
€270,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kenourgio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kenourgio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 24918 кв.м. в центральной Греции
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Tsangarada, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Tsangarada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4020 кв.м. в Волосе-Пилио. Имеет вид на море
€110,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 750 м²
The land is 750 square meters and is located in Metamorfosi village only 150 meters from the…
€220,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11850 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1030 кв.м. на острове Эвия. Имеет великолепный вид на м…
€85,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 385 м²
Земля 385 кв. Метров и расположена в пригороде деревни Метаморфоси в копексе для учителей. Р…
€60,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Каламос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каламос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8076 кв.м. в Аттике. На территории колодец, с возможнос…
€290,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Theologos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Theologos, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 020 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1020 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море. Уча…
€120,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4151 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€230,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельны…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Гиалтра, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Гиалтра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Эвия. На территории …
€140,000
Земельные участки в Ksorychti, Греция
Земельные участки
Ksorychti, Греция
Площадь 5 700 м²
Property Code. 1330 - Plot Zagora FOR SALE. Size: 5700 sq.m, Price240.000 € The plot is be…
€240,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 1 360 м²
Land is 1360 sq. meters and is located in Metamorfosi village 400 meters to the sea. The pro…
€90,000
Земельные участки с Инвестиции, с События, с sea front в Котсикья, Греция
Земельные участки с Инвестиции, с События, с sea front
Котсикья, Греция
Площадь 94 000 м²
Уникальная площадь 94 000 квадратных метров между двумя лесами, которая заканчивается на час…
€1,65 млн
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 7 500 м²
Land is 7500 sq. meters and is located in surroundings of village Metamorfosi in Vatopediou …
€55,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 366 м²
Land is 366 sq. meters and is located in the suburbs of Metamorfosi village in a compex for …
€50,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 500 м²
Land is 500 sq. meters and is located in surroundings of village Metamorfosi 1500 meters fro…
€45,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 1 700 м²
Площадь участка составляет 1700 кв. М. Расположен на холме напротив пляжа в деревне Метаморф…
€200,000
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