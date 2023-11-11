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Фессалии и Центральной Греции
Земельные участки в Фессалии и Центральной Греции, Греция
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231 объект найдено
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Земельные участки 1 комната с видом на горы
Neos Panteleimonas, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 518 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€230,000
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Земельные участки
Лептокарья, Греция
EXCLUSIVE for sale: Plot in an excellent location opposite LIDL in Leptokarya, Greece. T…
€163,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы
Лептокарья, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 301 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
€110,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
€200,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4460 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
€160,000
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Земельные участки 1 комната
Паралия Агия Аннас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на острове Эвия. На территории земельный уча…
€95,000
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Земельные участки
Элассона, Греция
5 048 м²
Участок площадью 5048 кв. М расположен в окрестностях деревни Метаморфоси в 1 км от пляжа. С…
€60,000
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Земельные участки 1 комната
Камена-Вурла, Греция
1
1
Участок расположен в Камена Вурла
€500,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
€450,000
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Земельные участки
Элассона, Греция
388 м²
Земля составляет 388 кв. Метров и расположена в пригороде деревни Метаморфоси в копексе для …
€56,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 325 кв.м в предгорном живописном поселке Олимпийской Ри…
€140,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Achladias, Греция
1
4 042 м²
1
Продается земельный участок площадью 4042 кв.м. в регионе Спорады. На территории с возможнос…
€270,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kenourgio, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 24918 кв.м. в центральной Греции
€350,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Tsangarada, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4020 кв.м. в Волосе-Пилио. Имеет вид на море
€110,000
Рекомендовать
Земельные участки
Элассона, Греция
750 м²
The land is 750 square meters and is located in Metamorfosi village only 150 meters from the…
€220,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 11850 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земел…
€150,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1030 кв.м. на острове Эвия. Имеет великолепный вид на м…
€85,000
Рекомендовать
Земельные участки
Элассона, Греция
385 м²
Земля 385 кв. Метров и расположена в пригороде деревни Метаморфоси в копексе для учителей. Р…
€60,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каламос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8076 кв.м. в Аттике. На территории колодец, с возможнос…
€290,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Theologos, Греция
1
1 020 м²
1
Продается земельный участок площадью 1020 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море. Уча…
€120,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4151 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€230,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельны…
€80,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Гиалтра, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Эвия. На территории …
€140,000
Рекомендовать
Земельные участки
Ksorychti, Греция
5 700 м²
Property Code. 1330 - Plot Zagora FOR SALE. Size: 5700 sq.m, Price240.000 € The plot is be…
€240,000
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Земельные участки
Элассона, Греция
1 360 м²
Land is 1360 sq. meters and is located in Metamorfosi village 400 meters to the sea. The pro…
€90,000
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Земельные участки с Инвестиции, с События, с sea front
Котсикья, Греция
94 000 м²
Уникальная площадь 94 000 квадратных метров между двумя лесами, которая заканчивается на час…
€1,65 млн
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Земельные участки
Элассона, Греция
7 500 м²
Land is 7500 sq. meters and is located in surroundings of village Metamorfosi in Vatopediou …
€55,000
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Земельные участки
Элассона, Греция
366 м²
Land is 366 sq. meters and is located in the suburbs of Metamorfosi village in a compex for …
€50,000
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Земельные участки
Элассона, Греция
500 м²
Land is 500 sq. meters and is located in surroundings of village Metamorfosi 1500 meters fro…
€45,000
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Земельные участки
Элассона, Греция
1 700 м²
Площадь участка составляет 1700 кв. М. Расположен на холме напротив пляжа в деревне Метаморф…
€200,000
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