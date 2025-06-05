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Таунхаусы с видом на море в Салониках, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой э…
$626,246
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Салониках, Греция

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