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Земельные участки в The Municipality of Sithonia, Греция

376 объектов найдено
Земельные участки с видом на горы, с ландшафтным дизайном в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки с видом на горы, с ландшафтным дизайном
The Municipality of Sithonia, Греция
Этаж -1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 14000 m2, Код. HPS4157, 900.000 €
€900,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Айос-Николаос, Греция
Этаж -1
Agios Nikolaos ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12150 m2, Код. HPS4158, 1.100.000 €
€1,10 млн
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Неос-Мармарас, Греция
Этаж -1
Tripotamos ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 6000 m2, Код. HPS4145, 1.200.000 €
€1,20 млн
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
The Municipality of Sithonia, Греция
Этаж -1
Kalogria ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 5000 m2, Код. HPS4146, 800.000 €
€800,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
The Municipality of Sithonia, Греция
Этаж -1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12458 m2, Код. HPS4150, 900.000 €
€900,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Никити, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Никити, Греция
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 7800 m2, Код. HPS4155, 880.000 €
€880,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Sarti, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Sarti, Греция
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12000 m2, Код. HPS4140, 1.500.000 €
€1,50 млн
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5200 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€200,000
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4495 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€250,000
Земельные участки 1 комната в Sarti, Греция
Земельные участки 1 комната
Sarti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11688 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€2,50 млн
Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
Площадь 1 004 м²
Земля составляет 1004 кв. м и находится в деревне Никити в ее старой части в 1200 метрах от …
€170,000
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 330 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
€170,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 499 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€100,000
Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
Площадь 357 м²
Площадь земельного участка составляет 357 кв. Метров, он расположен в деревне Никити в старо…
€155,000
Земельные участки в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 10 535 м²
Этот земельный участок составляет 10535 кв. М. Он расположен в 13 км от деревни Неос Мармара…
€316,000
Земельные участки в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 184 м²
Земельный участок составляет 184 кв. М и расположен в центре деревни Неос Мармарас в 200 от …
€130,000
Земельные участки 1 комната в Sarti, Греция
Земельные участки 1 комната
Sarti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 223 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€260,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлен земельный участок 500 кв.м, расположенный на первой линии поселка Криар…
€140,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Ormos Panagias, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Ormos Panagias, Греция
Этаж -1
Diaporos ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 4003 m2, Код. HPS3787, 330.000 €
€550,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
The Municipality of Sithonia, Греция
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 1200 m2, Код. HPS3786, 650.000 €
€650,000
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с садом в Никити, Греция
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с садом
Никити, Греция
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 2578 m2, Код. HPS796, 1.500.000 €
€5,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Metangitsi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Metangitsi, Греция
Комнаты 1
Площадь 30 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 30.000 кв.м на Афонском заливе полуострова Ситония, Хал…
€5,50 млн
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в центральной Греции
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в центральной Греции
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с видом на горы в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€230,000
Земельные участки с бассейном, с садом в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки с бассейном, с садом
Айос-Николаос, Греция
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 30000 m2, Код. HPS744, 4.000.000 €
€4,00 млн
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с садом в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с садом
The Municipality of Sithonia, Греция
Этаж -1
К участку подведены: центральное водоснабжение, электричество, канализация. С участка открыв…
€1,80 млн
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с садом в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с садом
The Municipality of Sithonia, Греция
Этаж -1
Ormos Panagias ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 26625 m2, Код. HPS780, 3.200.000 €
€3,20 млн
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с садом в Vourvourou, Греция
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с садом
Vourvourou, Греция
Этаж -1
Ormos Panagias ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 5 m2, Код. HPS2724, 1.500.000 €
€3,20 млн
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Sarti, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Sarti, Греция
Этаж -1
Sarti ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 12000 m2, Код. HPS3146, 1.550.000 €
€1,55 млн
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