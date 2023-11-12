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Греция
Земельные участки
The municipality Nea Propontida
Земельные участки в The municipality Nea Propontida, Греция
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99 объектов найдено
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Земельные участки с ландшафтным дизайном
Dionisiou Beach, Греция
-1
Paralia Dionisiou ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 7000 m2, Код. HPS3964, 4.000.000 €
€4,00 млн
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Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
7 250 м²
Участок площадью 7250 кв. М расположен в пригороде Паралия Дионисиу, между Дионисиу Паралия …
€200,000
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Земельные участки 1 комната
Айос-Мамас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4010 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€160,000
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Земельные участки 1 комната
Айос-Мамас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4811 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€160,000
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Земельные участки 1 комната
Portes, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8014 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€150,000
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Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
5 670 м²
Площадь участка составляет 5670 кв. М. Расположен в пригороде города Неа Мудания, в 3500 мет…
€45,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Потидея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 590 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
€160,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Айос-Мамас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4400 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€75,000
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Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
4 938 м²
Площадь участка составляет 4938 кв. М. Он расположен в пригороде города Неа Мудания, в 1800 …
€100,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Неа-Потидея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1040 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€180,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Потидея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 14500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики
€400,000
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Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
375 м²
Площадь земельного участка составляет 375 кв. М. Он расположен в окрестностях деревни Парали…
€120,000
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Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
7 250 м²
Участок 7250 кв. М. Расположен в пригороде Паралия Дионисиу в 600 метрах от моря. В собствен…
€80,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Мамас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4550 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€100,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Мавдания оливковых рощ, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
€165,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Муданья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2400 кв.м. в Халкидиках.Земельный участок не предназнач…
€130,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Dionisiou Beach, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€100,000
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Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
4 000 м²
Площадь участка составляет 4000 кв. М. Он расположен в пригороде города Неа Мудания, в 700 м…
€150,000
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Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
4 000 м²
Land is 4000 sq. meters and is located in the suburbs of Nea Moudania town 1000 meters to th…
€150,000
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Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
2 000 м²
Land is 2000 sq. meters and is located in the suburbs of Nea Moudania town 1000 meters to th…
€100,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Dionisiou Beach, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Халкидиках. Участон имеетразрешение на стр…
€140,000
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Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
7 000 м²
Land is 7000 sq. meters and is located in Paralia Dionisiou surroundings 1100 meters from th…
€240,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Мамас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€130,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Portaria, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€175,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€290,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Потидея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5250 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€300,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Потидея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью …
€570,000
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Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
1 030 м²
Земля 1030 кв. метров и расположен недалеко от пляжа Паралия Дионисиу в его части Мури в 350…
€95,000
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Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
1 500 м²
Land is 1500 sq. meters and is located in Paralia Dionisiou village in 1400m from the beach.…
€70,000
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Земельные участки
Неа-Потидея, Греция
300 м²
Land is 300 sq. meters and is located in Nea Potidea only 50 meters to the beach. The proper…
€200,000
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