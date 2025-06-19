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Виллы с видом на море в периферийной единице Тасос, Греция

Thassos Municipality
37
Тасос
5
Вилла Удалить
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6 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Айос-Георгиос, Греция
Вилла 4 комнаты
Айос-Георгиос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Первый…
$806,502
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Скала Сотирос, Греция
Вилла 4 комнаты
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 126 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостино…
$725,852
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Скала Рахонио, Греция
Вилла 7 комнат
Скала Рахонио, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж -1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$990,845
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Принос, Греция
Вилла 3 комнаты
Принос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$518,465
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Тасос, Греция
Вилла 4 комнаты
Тасос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 114 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Цоколь…
$501,183
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Тасос, Греция
Вилла 4 комнаты
Тасос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 115 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$466,619
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в периферийной единице Тасос, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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