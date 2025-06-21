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Отели в Tempi Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Отель 1 600 м² в Неа Месакгала, Греция
Отель 1 600 м²
Неа Месакгала, Греция
Число комнат 24
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу отель площадью 1600 кв.м, состоящий из 24 номеров в курортном поселк…
$2,07 млн
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Grekodom Development
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Отель 480 м² в Tempi Municipality, Греция
Отель 480 м²
Tempi Municipality, Греция
Число комнат 22
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Продается отель в небольшом, но очень красивом курорном городке Олимпийской Ривьеры. Номерно…
$1,50 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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