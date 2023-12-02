Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Сикея
  5. Квартиры

Квартиры в Сикея, Греция

Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 1 спальня с видом на море в Сикея, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Сикея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€110,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с furnishings в Сикея, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Сикея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
€160,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 спальни с furnishings в Сикея, Греция
Квартира 4 спальни с furnishings
Сикея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
€110,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты с видом на море в Сикея, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на море
Сикея, Греция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
Первый уровень состоит из двух полноценных однокомнатных квартир, каждая из которых по 44 кв…
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня с видом на море в Сикея, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Сикея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс состоящий из трёх уровней, с мансардой, террасами и верандами. Второй и трети…
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти