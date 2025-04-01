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Таунхаусы с видом на горы в Ставрос, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты с бассейном, с видом на горы в Vrasna Beach, Греция
Таунхаус 3 комнаты с бассейном, с видом на горы
Vrasna Beach, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй …
$184,833
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Vrasna Beach, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Vrasna Beach, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Продается таунхаус площадью 70 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$241,783
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты с видом на горы в Vrasna Beach, Греция
Таунхаус 3 комнаты с видом на горы
Vrasna Beach, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$214,569
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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