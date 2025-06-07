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Таунхаусы с видом на море в South Pilio Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Милина, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Милина, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$396,622
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в South Pilio Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 138 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$193,093
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в South Pilio Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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