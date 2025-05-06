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Коттеджи с видом на горы в периферии Южные Эгейские острова, Греция

Municipality of Mykonos
4
Municipality of Rhodes
4
Родос
3
Municipality of Syros and Ermoupoli
3
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10 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Астипалея, Греция
Коттедж 3 комнаты
Астипалея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…
$278,679
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной…
$417,497
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Коттедж 4 комнаты в Вари, Греция
Коттедж 4 комнаты
Вари, Греция
Число комнат 4
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Просторный дом с 3 спальнями и видом на море на продажу на острове Сирос. Этот красивый двух…
$352,028
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Коттедж 3 комнаты в Ялиссос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ялиссос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
$469,684
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Коттедж 3 комнаты в Стеньес, Греция
Коттедж 3 комнаты
Стеньес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из гост…
$782,285
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Котт…
$730,620
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Коттедж 7 комнат в Лигеро, Греция
Коттедж 7 комнат
Лигеро, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
$939,369
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Коттедж 6 комнат в Кини, Греция
Коттедж 6 комнат
Кини, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 5 сп…
$626,246
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Коттедж 5 комнат в Кентархос, Греция
Коттедж 5 комнат
Кентархос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…
$166,999
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Коттедж 5 комнат в Кастро, Греция
Коттедж 5 комнат
Кастро, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 159 кв.м в регионе Киклады. Коттедж состоит из 3 спальн…
$584,496
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Параметры недвижимости в периферии Южные Эгейские острова, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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