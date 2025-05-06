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Квартиры с бассейном в периферии Южные Эгейские острова, Греция

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Псарроу, Греция
Квартира 2 спальни
Псарроу, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Mykonos island Faneromeni - Kounoupas area apartment of 68sq.m ground floor, fully furnished…
$396,286
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Параметры недвижимости в периферии Южные Эгейские острова, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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