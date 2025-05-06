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Квартиры с видом на море в периферии Южные Эгейские острова, Греция

двухкомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Ормос Истернион, Греция
Квартира 4 комнаты
Ормос Истернион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 93 кв.м на островах Греции. Квартира расположена на втором этаже…
$273,461
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Ктикадос, Греция
Квартира 2 комнаты
Ктикадос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 38 кв.м в регионе Киклады. Квартира расположена на втором этаже …
$208,749
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Парикия, Греция
Квартира 3 комнаты
Парикия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с бассейном и садами в 50 метрах от моря, Парос, Греция Предлагаются апартам…
$353,697
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Параметры недвижимости в периферии Южные Эгейские острова, Греция

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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