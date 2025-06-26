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Виллы с видом на море в Skiathos Municipality, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Ахладиас, Греция
Вилла 7 комнат
Ахладиас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 640 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 640 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 4 спал…
$2,33 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Skiathos Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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