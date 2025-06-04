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Таунхаусы в Sipias Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Милина, Греция
Таунхаус
Милина, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$434,835
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Таунхаус 4 комнаты в Милина, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Милина, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$396,622
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Sipias Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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