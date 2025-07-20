Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. дим Синтика
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в диме Синтика, Греция

Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Отель 1 688 м² в дим Синтика, Греция
Отель 1 688 м²
дим Синтика, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 688 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница площадью 1688 кв.м недалеко от города Серрес. На первом этаже гостиницы …
$1,32 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти