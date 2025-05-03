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Аренда вилл на сутки в Греции

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2 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 7 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 280 м²
Количество этажей 3
With its glorious natural scenery, excellent climate, welcoming culture, and excellent stand…
$655
за сутки
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Вилла с выходом к идеальному пляжу прямо с участка в Kassandra Municipality, Греция
Вилла с выходом к идеальному пляжу прямо с участка
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Вилла на Кассандре 📍 Калифея/Криопиги, с выходом к идеальному пляжу 🏖️ прямо с участка. 6…
$460
за сутки
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Зарубежная недвижимость
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