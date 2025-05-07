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Таунхаусы с видом на горы в Saronida Municipal Unit, Греция

Saronis
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2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Saronis, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Saronis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 50 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж …
$203,124
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Saronis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Saronis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 2
Продается таунхаус площадью 93 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж …
$440,102
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Saronida Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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