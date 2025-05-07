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Квартиры с видом на море в Saronida Municipal Unit, Греция

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$307,904
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Квартира 2 комнаты в Saronis, Греция
Квартира 2 комнаты
Saronis, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 57 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$281,811
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Saronis, Греция
Квартира 4 комнаты
Saronis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 236 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена …
$208,749
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
Саронида, Апартаменты Продажа, 90 кв.м., Этаж: 1-й, 1 Уровни, 3 Спальня/и 1 Кухня, 1 Ванная …
$225,222
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Квартира 2 комнаты в Saronis, Греция
Квартира 2 комнаты
Saronis, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$236,978
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Saronida Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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