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Жилье в периферийной единице Родопи, Греция

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1 объект найдено
Дом 2 спальни в Маронея, Греция
Дом 2 спальни
Маронея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 1994 - Дом на продажу в Maroneia Kallithea за € 30.000. Это 158 кв. Дом по…
$26,288
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Параметры недвижимости в периферийной единице Родопи, Греция

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