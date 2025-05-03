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Виллы с садом в Ретимноне, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Полностью меблированная двухэтажная вилла площадью 209 кв.м. для продажи в Джанноуди, Ретимн…
$964,950
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Параметры недвижимости в Ретимноне, Греция

с террасой
с видом на горы
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с бассейном
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