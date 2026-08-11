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Отели в периферийной единице Ретимни, Греция

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1 объект найдено
Отель 600 м² в Municipality of Rethymnon, Греция
Отель 600 м²
Municipality of Rethymnon, Греция
Площадь 600 м²
Продается комплекс апартаментов 600 кв.м. на острове Крит. Комплекс состоит из пяти квартир …
$2,72 млн
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