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Отели в периферийная единица Ретимни, Греция

коммерческая недвижимость
23
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7 объектов найдено
Отель 15 спален в Mylopotamos Municipality, Греция
Отель 15 спален
Mylopotamos Municipality, Греция
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 м²
Код недвижимости: HPS4181 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €12.500.000 .…
€12,50 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Крит, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Крит, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс апартаментов 600 кв.м. на острове Крит. Комплекс состоит из пяти квартир …
€2,20 млн
Отель 4 комнаты с furnishings в периферия Крит, Греция
Отель 4 комнаты с furnishings
периферия Крит, Греция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Гостиница расположена в старом городе Рефимно. Здание несет историческую ценность и признано…
€1,50 млн
Отель 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Крит, Греция
Отель 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Крит, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница общей площадью 540 кв.м в старом городе префектуры Ретимно. Гостиница со…
€1,50 млн
Отель 117 комнат с furnishings в Сфакаки, Греция
Отель 117 комнат с furnishings
Сфакаки, Греция
Комнаты 117
Площадь 5 847 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью5.847 кв.м в префектуре Ретимно. Отель состоит из 117 номеров, распр…
€9,00 млн
Отель 14 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Xiro Chorio, Греция
Отель 14 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 14
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Здание состоит из 14 студий. 7 на первомэтаже и еще 7 на второмэтаже. Есть еще однаквартира …
€950,000
Отель 13 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Плакиас, Греция
Отель 13 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Плакиас, Греция
Комнаты 13
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 450м2 и которая состоит из двух уровней: На первом уровне распо…
€2,00 млн
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