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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Западные Афины, Греция

Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero
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6 объектов найдено
Другое 4 спальни с камином, с бронированной дверью, с Balcony tents в периферия Аттика, Греция
Другое 4 спальни с камином, с бронированной дверью, с Balcony tents
периферия Аттика, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Peristeri - 297 Sq.m., 4 Bedrooms,…
€195,000
Инвестиционная 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Инвестиционная 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Ref: 1115 - Продается Aigaleo Business общей площадью 90 кв.м. Первый этаж. Он состоит из 1 …
€15,000
Магазин в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Магазин
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Retail store with a total surface of 133.50 sq.m.It comprises of an 89.00 sq.m. ground floor…
€390,000
Коммерческая в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Коммерческая
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Пятиэтажное отдельное здание общей площадью 1424,76 кв.м. на земельном участке 731,20 кв.м.О…
€1,35 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Комнаты 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение площадью 110 кв.м. в восточной части Афин,рай…
€280,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу пятиэтажное здание в районе Агии Анаргири, в Афинах. Подробно: Полуп…
€3,50 млн
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