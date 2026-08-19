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Коммерческая недвижимость в периферийной единице Западные Афины, Греция

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 412 м² в Municipality of Peristeri, Греция
Коммерческое помещение 412 м²
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Peristeri - Lofos Axiomatikon 412 …
$780,795
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