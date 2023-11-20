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Таунхаусы в периферийная единица Магнисия, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в South Pilio Municipality, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 138 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€185,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 5 спален с furnishings в Волос, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€320,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Милина, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Милина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€380,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 10 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Неа-Анхиалос, Греция
Таунхаус 10 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Анхиалос, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€240,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в периферийная единица Магнисия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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