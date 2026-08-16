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Отели в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

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коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Отель 1 600 м² в Анависос, Греция
Отель 1 600 м²
Анависос, Греция
Площадь 1 600 м²
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море,…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Отель 2 415 м² в Municipality of Oropos, Греция
Отель 2 415 м²
Municipality of Oropos, Греция
Площадь 2 415 м²
Предлагается на продажу гостиница 2.415 кв.м которая состоит из 48 двухместых комнат со …
$3,15 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 950 м² в Марафон, Греция
Отель 950 м²
Марафон, Греция
Количество спален 12
Площадь 950 м²
Продается отель площадью 950 кв.м в Аттике. Отель расположен на 4уровнях. Первый этаж состои…
$1,84 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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