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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
12
Municipality of Saronikos
9
Vari Municipal Unit
8
Saronida Municipal Unit
6
Saronis
6
Anavissos Municipal Unit
3
26 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Сдается двухэтажное коммерческое помещение площадью в 580 кв.м. 2008 года строительства. На …
€480,000
Коммерческая 6 спален с Spalni в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 6 спален с Spalni
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 6
Площадь 426 м²
Код недвижимости: 1491 - ПРОДАЕТСЯ 6 спален, угловой корпус общей площадью 426 кв.м, 3 уровн…
€700,000
Коммерческая 6 спален с Spalni в Municipality of Saronikos, Греция
Коммерческая 6 спален с Spalni
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Код недвижимости: 1374 - ПРОДАЕТСЯ 6 Спальни, Бок-бок Здание общей площадью 228 кв.м, 2 уров…
€320,000
Производство в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Производство
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Площадь 3 735 м²
Ref: 1126 - Frati Kropias SALE Общая площадь земли 3735 кв.м. Цена: 48,550 €. Земля 740 кв.м…
€26,000
Производство в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Производство
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Площадь 1 153 м²
Ref: 1128 - SAINT GEORGE SKLIPOU Kropias SALE Общая площадь земли 1153 кв.м. Земля 11 имеет …
€11,500
Коммерческая 5 спален в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 5 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Площадь 620 м²
Ссылка: 1121 - Продается Voula 4-этажное строящееся здание общей площадью 620 кв.м. Построен…
€1,000,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается магазин, построенный на участке 1050 кв.м, в районе Вула. Магазин одноэтажный и им…
€1,25 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в периферия Аттика, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 1
Площадь 804 м²
Количество этажей 1
Продается трехэтажное здание в районе Фракомакедонес. Состоит из первого этажа 245 кв.м, вто…
€850,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под офис на рядом с морем в районе Вула. Площадь составляет 68 кв.м. Рай…
€210,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Lavreotiki, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Lavreotiki, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается здание оборудованное под таверну-ресторан недалеко от моря. В цену включено все об…
€950,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в периферия Аттика, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 1
Площадь 315 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 315 кв.м в Аттике. У объекта есть кондиционер, отопление. Недвижим…
€380,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в периферия Аттика, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 850 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 2850 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью. Данный объек…
€850,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в периферия Аттика, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 750 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу здание для коммерческого использования в районе Ахарнес-Мениди. Здан…
€420,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
Комнаты 1
Площадь 560 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческий объект - жилое четырехэтажное здание. На цокольном этаж…
€1,20 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу четырехэтажное коммерческое здание 850 кв м на участке 1300 кв м. На…
€5,00 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Saronikos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу четырехэтажное коммерческое здание 600 кв м на участке 752 кв м. На …
€2,20 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу инвестиционные объекты - магазины в шикарном торговом центре в район…
€2,10 млн
Коммерческая 6 спален с бассейном, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 6 спален с бассейном, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 695 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 695 кв.м в Аттике. У объекта есть камин, кондиционер, отопление. Н…
€1,25 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
Комнаты 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 580 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€1,50 млн
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу инвестиционное здание общей площадью 330 кв.м. на участке площадью 2…
€450,000
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Анависос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Анависос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€4,80 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Здание расположено в центральной части района Вари (Южного пригорода Афинского округа). Здан…
€650,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу здание общей площядью 372 квм на участке 1370 квм Здание состоит из …
€1,40 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 1
Площадь 239 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение в районе Саронида Объект площадю в 239 кв.м р…
€300,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 1
Площадь 707 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Лагониси.Объект состоит из 3ёх котедж…
€1,41 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажное здание общей плошадью в 230 кв.м. Объект расположен в ре…
€150,000
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