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Виллы в Превеза, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален элитную, с Luxury Property, вилла в Preveza Municipality, Греция
Вилла 5 спален элитную, с Luxury Property, вилла
Preveza Municipality, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
&Пи; & Rho; е & бета; & epson; & дзета; & альфа; & Mu; у и тау; & йота; & каппа; & альфа; & …
€1,21 млн
Вилла 5 спален с furnishings в Neochori, Греция
Вилла 5 спален с furnishings
Neochori, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из гостиной с ку…
€1,07 млн

Параметры недвижимости в Превеза, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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