ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Коммерческая
Пирей
Коммерческая недвижимость в Пирей, Греция
Palaio Faliro
20
Agios Ioannis Renti
5
Korydallos
3
Очистить
62 объекта найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Другое 3 спальни
Chaidari, Греция
3
340 м²
€420,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Korydallos, Греция
1
250 м²
1
Продается бизнес площадью 250 кв.м в Афинах. У объекта есть кондиционер. У объекта установле…
€580,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
1
1
60 м²
2/1
Продается бизнес площадью 60 кв.м в Афинах. У объекта есть солнечные батареи для нагрева вод…
€127,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1
316 м²
1
Продается бизнес площадью 316 кв.м в Афинах. Продается коммерческое помещение в Калифее.Поме…
€300,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Мосхато, Греция
1
251 м²
1
Продается бизнес площадью 251 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€245,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
1
148 м²
1
Предлагается к продаже офисное помещениеплощадью 148 кв.м помещение расположено в районе Каллифея
€215,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
1
352 м²
1
Продаётся бизнес общей площадью в 352 кв.м.-Подвал 141 кв.м.-Первой этаж 141 кв.м.-Антресоль…
€650,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
1
60 м²
1
Продается бизнес площадью 60 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Бизнес располо…
€80,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
1
97 м²
1
Предлагается на продажу коммерческое помещение 95 кв.м в центре района Глифада. Помещение со…
€670,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
1
63 м²
1
Предлагается на продажу коммерческое помещение 63 кв.м в центре района Глифада. Помещение со…
€620,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
1
114 м²
1
Предлагается на продажу коммерческое помещение натретьемэтаже 114 кв.м в центре района Глифа…
€650,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
1
57 м²
1
Предлагается на продажу коммерческое помещение на втором этаже 57 кв.м в центре района Глифа…
€360,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
1
107 м²
1
Предлагается на продажу коммерческое помещение на втором этаже 107 кв.м в центре района Глиф…
€670,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
1
181 м²
1
Предлагается на продажу коммерческое помещение на третьем этаже 181кв.м в центре района Глиф…
€1,000,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
1
95 м²
1
Предлагается на продажу коммерческое помещение 95 кв.м в центре района Глифада. Помещение со…
€670,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
1
157 м²
1
Продается бизнес площадью 157 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
€1,05 млн
Рекомендовать
Коммерческая 6 спален с furnishings
Palaio Faliro, Греция
9
4
600 м²
3
Продается бизнес площадью 600 кв.м в Афинах. У объекта есть камин, кондиционер, отопление. Н…
€3,20 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
1
4 000 м²
1
Продается отель площадью 4000 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
€15,00 млн
Рекомендовать
Магазин 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
2
80 м²
Код недвижимости: 1516 - ПРОДАЕТСЯ 2 Пространства, рядом с магазином общей площадью 80 кв.м,…
€200,000
Рекомендовать
Магазин 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
1
80 м²
Код недвижимости: 1515 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, Бок-бок Магазин общей площадью 80 кв.м,…
€200,000
Рекомендовать
Магазин 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
3
108 м²
Код недвижимости: 1517 - ПРОДАЕТСЯ 3 места, на фасаде Магазин общей площадью 108 кв.м, на пе…
€380,000
Рекомендовать
Магазин
Palaio Faliro, Греция
140 м²
Код недвижимости: 1253 - ДЛЯ ПРОДАЖИ Магазин общей площадью 140 м2, на первом этаже Kallithe…
€195,000
Рекомендовать
Инвестиционная с Инвестиции, с События, с unique building
Municipality of Piraeus, Греция
470 м²
3
отличное здание в отличном месте, Кастелла, Пир и Аумл; us, Attica Greece, состоящий из перв…
€1,85 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Chaidari, Греция
2-х этажное здание в Чайдари, действующее как коммерческий магазин для стен, пола, ванной и …
€1,60 млн
Рекомендовать
Магазин
Municipality of Piraeus, Греция
Retail store with a total surface of 740.00 sq.m. in a residential building, erected upon a …
€370,000
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Piraeus, Греция
This is a multi-storey commercial building in a 1,465.20 sq.m. corner plot in Tavros, Athens…
€1,85 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Piraeus, Греция
1
913 м²
1
Недостроенное здание расположено в районе Глифада Объект состойт из : Цокольного этажа площа…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Korydallos, Греция
1
1 045 м²
1
Продается здание общей площадью 1045 кв,м в районе Никеа недалеко от центра Афин. Площадь пе…
€800,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Вилия, Греция
1
964 м²
1
Предлагается бизнес в поселке Вилья,Аттика на расстояние 50 к.м. от Афины и 15 к.м. от велик…
€370,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Agios Ioannis Renti, Греция
1
6 500 м²
1
Здание находится в районе Пирей. В 800-х метрах расположен главный порт Греции - порт Пирей.…
€5,00 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Типы недвижимости в Пирей
отели
магазины
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL