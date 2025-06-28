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Виллы с видом на горы в Penteli Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,09 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$1,51 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Penteli Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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