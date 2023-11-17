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Жильё в Pentalofos, Греция

квартиры
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26 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Neochorouda, Греция
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 106 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€235,000
Квартира 3 спальни в Neochorouda, Греция
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 3/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Таунхаус 4 спальни в Neochorouda, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neochorouda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€265,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neochorouda, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neochorouda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€145,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Neochorouda, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 134 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
€150,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы в Neochorouda, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Neochorouda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€360,000
Квартира 4 спальни в Neochorouda, Греция
Квартира 4 спальни
Neochorouda, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Property Code: HPS3557 - Apartment FOR SALE in Oreokastro Palaiokastro for €250.000 . This 1…
€250,000
Квартира 6 спален в Neochorouda, Греция
Квартира 6 спален
Neochorouda, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Property Code: HPS3556 - Maisonette FOR SALE in Oreokastro Galini for €580.000 . This 400 sq…
€580,000
Квартира 1 комната с furnishings в Pentalofos, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Pentalofos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 0 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€700,000
Дом 4 спальни в Neochorouda, Греция
Дом 4 спальни
Neochorouda, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Код недвижимости: HPS3361 - Дом для продажи в Oreokastro Galini для € 250.000 . Это 150 кв. …
€250,000
Дом 4 спальни в Neochorouda, Греция
Дом 4 спальни
Neochorouda, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 340 м²
Код недвижимости: HPS3362 - Дом для продажи в Oreokastro Galini для € 410.000 . Это 340 кв. …
€410,000
Вилла 4 спальни в Neochorouda, Греция
Вилла 4 спальни
Neochorouda, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
Код недвижимости: HPS2735 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Центре Oreokastro за 260 000 €. Это 2…
€260,000
Квартира 7 спален в Neochorouda, Греция
Квартира 7 спален
Neochorouda, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 370 м²
Код недвижимости: HPS1286 - Мезонет, который нужно пролить в центре Oreokastro для € 380 000…
€380,000
Вилла 12 спален с furnishings в Pentalofos, Греция
Вилла 12 спален с furnishings
Pentalofos, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 800 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€1,40 млн
Коттедж 5 спален с furnishings в Pentalofos, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Pentalofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 292 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
€250,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neochorouda, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neochorouda, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Количество этажей 4
Продается 5-этажная вилла площадью 412 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,20 млн
Таунхаус 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Pentalofos, Греция
Таунхаус 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Pentalofos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€83,750
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings в Neochorouda, Греция
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€380,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Neochorouda, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
€115,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings в Neochorouda, Греция
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€150,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Neochorouda, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 116 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€185,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neochorouda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
€295,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Neochorouda, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У объект…
€200,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neochorouda, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neochorouda, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€1,50 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Neochorouda, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€240,000
Коттедж 12 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Neochorouda, Греция
Коттедж 12 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€1,40 млн
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