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Коттеджи с видом на горы в Pavlos Melas Municipality, Греция

Stavroupoli Municipal Unit
3
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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Pavlos Melas Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Pavlos Melas Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 415 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 415 кв.м в Салониках. Подвал состоит из одной кладовой,…
$558,775
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Pavlos Melas Municipality, Греция

с видом на море
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