Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipal unot of Polichni
  5. Коттеджи

Коттеджи в Municipal unot of Polichni, Греция

Коттедж В архив
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€90,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит…
€150,000

Параметры недвижимости в Municipal unot of Polichni, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти