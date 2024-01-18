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Коммерческая недвижимость в Pavlos Melas Municipality, Греция

Municipal unit of Efkarpia
8
Municipal unit of Stavroupoli
8
Municipal unot of Polichni
5
21 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Число комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 100 кв.м.вместе с мясным оборудова…
€120,000
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Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 1
Площадь 485 м²
Количество этажей 1
В западной части города Салоники, на центральной улице продаётся угловой магазин, площадью 3…
€550,000
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Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Число комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 108 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Недвижимо…
€85,000
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Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 67 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. У объекта …
€80,000
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Коммерческая 1 комната в Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
Число комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под офис площадью 105 кв.м. на втором этаже. Помещение состоит из двух к…
€110,000
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Коммерческая 1 комната с видом на город в Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город
Municipal unot of Polichni, Греция
Число комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под офис площадью 100 кв.м. в центре города Салоники, около порта города…
€165,000
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Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под магазин пдощадью 52 кв.м. и стоимостью 130.000 евро. Бизнес состоит …
€130,000
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Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Число комнат 1
Площадь 8 500 м²
Количество этажей 1
Паркинг состоит из трёх уровней. Вмещает 240 автомобилей. Оборудован новейшей технологией. Р…
€2,30 млн
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Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 800 m2 с участком 2000m2. На данный момент помещен…
€3,20 млн
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Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 693 кв. метров в Салониках. Помещение расположено …
€1,60 млн
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Коммерческая 1 комната в Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
Число комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 430 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Продается …
€85,000
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Коммерческая 1 комната с видом на город в Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город
Municipal unot of Polichni, Греция
Число комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 170 кв.м. в городе Салоники. Объект состоит из одн…
€250,000
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Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 800 кв.м не далеко от центра города Салоники, Такж…
€1,10 млн
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Коммерческая 1 комната в Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
Число комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение в центре города Салоники. Помещение, площадью 120 км.м функ…
€80,000
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Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продаётся коммерческое помещение площадью 125 кв.м в районе Салоники, пригодное как для испо…
€73,000
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Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Число комнат 1
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 275 кв.м в городе Салоники. Помещение расположено …
€270,000
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Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 1
Площадь 292 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный коттедж площадью 209 кв.м в городе Салоники. На первом этаже коттеджа …
€320,000
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Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Здание площадью 400 кв.м., расположенное в центральной части Ставрополи, находится в непосре…
€370,000
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Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 770 м²
Количество этажей 1
Продается три коммерческих помещение с общей площадью 1770 кв.м с участком 7000 кв.м
€900,000
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Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Число комнат 1
Площадь 3 673 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое здание, благодаря центральному расположению, недвижимос…
€1,90 млн
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Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Число комнат 1
Площадь 950 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое здание, благодаря центральному расположению, недвижимос…
€750,000
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