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Виллы с видом на море в Panorama, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Thermi, Греция
Вилла 7 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Вилла имеет угловое расположение. И…
$1,72 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Panorama, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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