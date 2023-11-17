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Греция
Земельные участки
Никити
Земельные участки в Никити, Греция
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104 объекта найдено
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Земельные участки
Никити, Греция
850 м²
Land is 850 sq. meters and is located in the suburbs of a popular Nikiti village 1200 meters…
€170,000
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Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5200 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€200,000
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Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4495 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€250,000
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Земельные участки
Никити, Греция
1 004 м²
Земля составляет 1004 кв. м и находится в деревне Никити в ее старой части в 1200 метрах от …
€170,000
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Земельные участки
Никити, Греция
357 м²
Площадь земельного участка составляет 357 кв. Метров, он расположен в деревне Никити в старо…
€155,000
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Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 345 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€165,000
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Земельные участки 1 комната с видом на город
Никити, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 406 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€130,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 288 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€90,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 580 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€240,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Никити, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4400 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€230,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Никити, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4400 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€120,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€2,50 млн
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Никити, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1280 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€1,28 млн
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Земельные участки
Никити, Греция
200 м²
Земля 200 кв. метров и расположен в живописной местности в Ситония в деревне Никити в 650 ме…
€80,000
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Земельные участки
Никити, Греция
7 222 м²
Площадь участка составляет 7222 кв. М. Он расположен в пригороде популярной деревни Никити, …
€100,000
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Земельные участки
Никити, Греция
6 250 м²
Площадь участка составляет 6250 кв. М. Он расположен в пригороде популярной деревни Никити, …
€85,000
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Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€160,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Никити, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€400,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на полуострове Ситония, региона…
€80,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€330,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€250,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3400 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€90,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€350,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 535 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€140,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Никити, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4188 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€200,000
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Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 639 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€80,000
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Земельные участки
Никити, Греция
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 2500 m2, Код. 1-57, 75.000 €
€75,000
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Земельные участки
Никити, Греция
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 6000 m2, Код. 1-56, 200.000 €
€200,000
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Земельные участки
Никити, Греция
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 580 m2, Код. 1-707, 250.000 €
€250,000
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Земельные участки
Никити, Греция
600 м²
Land is 600 sq. meters and is located in Nikiti village only 150 meters to the beach. The pr…
€220,000
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