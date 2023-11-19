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Коммерческая недвижимость в Neo Psychiko, Греция

13 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 95 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€180,000
Магазин 1 спальня в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Магазин 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 1
Площадь 272 м²
Код недвижимости: 14420 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 272 кв.…
€2,50 млн
Офис 1 спальня в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 1
Площадь 155 м²
Код недвижимости: 24422 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, неопределенный Офис общей площадью 155…
€450,000
Офис 1 спальня в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Офис 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 1
Площадь 264 м²
Код недвижимости: 14423 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, неопределенный Офис общей площадью 264…
€650,000
Коммерческая 1 спальня с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 спальня с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу помещение площадью 108 кв.м., расположенное на первом этаже.Состоит …
€80,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Помещение находится в районе Амбелокипи в Афинах. Состоит из трех этажей и имеет два санузла…
€90,000
Коммерческая 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Помещение находится в одном из центральных районов Афин -в Колонаки, расположенном на юго-за…
€610,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Помещение находится в районе Амбелокипи. Район обслуживает станция метро, также есть вся нео…
€115,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гараж площадью 180 кв.м. в районе центра Афин - Амбелокипи
€180,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 1
Площадь 720 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу жилое здание в престижном районе центра Афин, в Колонаки. Рядом со в…
€2,70 млн
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается в комерческих целях помещение 450кв.м на цокальном этаже,находящегося в центрально…
€370,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 300 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу 7-этажное офисное здание в районе Холаргос, которое состоит из : Цок…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 1
Площадь 525 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу здание общей площадью 525 кв.м. с прилегающим участком 600 кв.м. Инф…
€1,60 млн
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