Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Nea Moudania
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Nea Moudania, Греция

однокомнатные
11
двухкомнатные
6
трехкомнатные
9
четырехкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Στην καρδιά της Χαλκιδικής, στα κοσμοπολίτικα Νέα Μουδανιά, βρίσκεται ένα διαμέρισμα 72 τ.μ.…
$220,719
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Nea Moudania, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти