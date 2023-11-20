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Коттеджи в Неа-Артаки, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Неа-Артаки, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 87 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
€200,000
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