Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Наксос
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в периферийной единице Наксос, Греция

Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
11
5 объектов найдено
Таунхаус 1 комната в Ано Потамос, Греция
Таунхаус 1 комната
Ано Потамос, Греция
Число комнат 1
Площадь 226 м²
Количество этажей 3
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 226 кв.м в регионе Киклады. Таyнхаус расположен на…
$345,644
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Aghios Prokopios, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Aghios Prokopios, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$414,772
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 6 комнат в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 6 комнат
Aghia Anna, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$443,576
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Aghia Anna, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$460,858
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Agkidia, Греция
Вилла 4 комнаты
Agkidia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 111 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Вилла…
$737,373
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферийной единице Наксос

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Наксос, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти