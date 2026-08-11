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Жилье в периферийной единице Наксос, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Вилла
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Naxos island Agidia village. For sale on one of the most beautiful islandsof the Cyclades: 2…
$757,487
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Дом 10 комнат в Наксос, Греция
Дом 10 комнат
Наксос, Греция
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Количество этажей 4
Прекрасный семейный дом 189 кв. с 4 уровнями на продажу в Греции, Наксос, Аггидия! Он состои…
$376,931
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Aghia Anna, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Aghia Anna, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/3
The project is located in the southern part of Athens close to the centre of Voula in a quie…
$587,181
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Параметры недвижимости в периферийной единице Наксос, Греция

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