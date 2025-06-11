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Дома с бассейном в периферийной единице Миконос, Греция

Municipality of Mykonos
34
Миконос
5
6 объектов найдено
Вилла в Псарроу, Греция
Вилла
Псарроу, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Mykonos Kanalia area, indepetent villa of 95 sq.m. on a plot of 4000sq.m. traditional countr…
$673,845
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Вилла 1 комната в Миконос, Греция
Вилла 1 комната
Миконос, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 035 м²
Количество этажей 1
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
$9,94 млн
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Grekodom Development
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Вилла 11 комнат в Миконос, Греция
Вилла 11 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$4,00 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Плинтри, Греция
Вилла 1 комната
Плинтри, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу элегантную виллу на о. Миконос. Вилла имеет современный дизайн, идеаль…
$2,51 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Плинтри, Греция
Вилла 1 комната
Плинтри, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на го…
$2,51 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 12 комнат в Фарос Арменистис, Греция
Вилла 12 комнат
Фарос Арменистис, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 4 спа…
$3,77 млн
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Grekodom Development
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Типы недвижимости в периферийной единице Миконос

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в периферийной единице Миконос, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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