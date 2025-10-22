Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с гаражом в периферийной единице Миконос, Греция

Municipality of Mykonos
34
Миконос
3
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Mykonos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Эта исключительная квартира расположена в идиллическом месте Аграри, Миконос, составляя част…
$577,902
