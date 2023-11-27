Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. периферийная единица Миконос
  5. Коттеджи

Коттеджи в периферийная единица Миконос, Греция

Коттедж В архив
Очистить
3 объекта найдено
Коттедж с Traditional house в Municipality of Mykonos, Греция
Коттедж с Traditional house
Municipality of Mykonos, Греция
Площадь 285 м²
Mykonos island, Faneromeni area, detached house unfinished of 285 sq.m. on a plot of 4000 sq…
€1,20 млн
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты с furnishings в Municipality of Mykonos, Греция
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Municipality of Mykonos, Греция
Комнаты 4
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу 2 коттеджа общей площадью 510 кв.м на стадии строительства на о. Мик…
€1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Миконос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Миконос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Миконос. Коттедж состоит из 3 спаль…
€570,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в периферийная единица Миконос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти