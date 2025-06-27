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Виллы с видом на море в Municipality of West Achaea, Греция

Municipal Unit of Dymi
6
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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of West Achaea, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of West Achaea, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$4,36 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Като Алисос, Греция
Вилла 6 комнат
Като Алисос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$2,56 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of West Achaea, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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