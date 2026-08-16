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Квартиры с террасой в Municipality of Tripoli, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Tripoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Tripoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция Предлагаются меблирова…
$801,019
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Параметры недвижимости в Municipality of Tripoli, Греция

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