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Квартиры в Municipality of Thiva, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Municipality of Thiva, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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