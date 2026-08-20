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Дуплексы в Municipality of Thessaloniki, Греция

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1 объект найдено
Дуплекс 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Дуплекс 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 5
Двухуровневая квартира с одной спальней площадью 72 м² полностью меблирована после капитальн…
$291 855
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Агентство
Vista Estate
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Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

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